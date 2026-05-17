Дефіцит продуктів в Полтавській області відображає загальні виклики для аграрного сектору, де витрати виробників продовжують зростати.

Дефіцит продуктів в Полтавській області може посилитися через ризики скорочення виробництва молочної продукції в Україні, передає Politeka.

Про можливі проблеми на ринку повідомляє «Асоціація виробників молока України». У галузі зазначають, що ситуація пов’язана зі зростанням витрат на корми, пальне та логістику на тлі воєнних подій і нестабільності світового ринку.

Фахівці попереджають, що восени молочна продукція може подорожчати на 15–25% залежно від категорії товарів. Водночас виробники не виключають дефіциту сирого молока через скорочення обсягів виробництва.

У профільній асоціації пояснюють, що зростання цін на пальне впливає на собівартість утримання худоби та транспортування продукції. Додаткове навантаження створює подорожчання кормів, яке безпосередньо б’є по фермерських господарствах.

Заступниця генерального директора асоціації Олена Жупінас наголошує, що наразі різкого стрибка вартості очікувати не варто. Проте восени ринок може зіткнутися з поступовим підвищенням цінників у магазинах.

Експерти також зазначають, що частина сирого молока в Україні використовується для виробництва експортної продукції. У разі скорочення обсягів виробництва насамперед зменшиться експортний потенціал, тоді як внутрішній ринок намагатимуться забезпечити необхідною кількістю товарів.

Представники галузі очікують, що подальша ситуація залежатиме від вартості кормів, енергоносіїв та стабільності виробництва в другій половині року.

