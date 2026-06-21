В специальных центрах внутриперемещенным жителям, в том числе пенсионерам, доступна гуманитарная помощь в Виннице.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий ВПЛ доступна в Виннице в центре "ЯМариуполь", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Мариупольские семьи получают комплексную поддержку в одном пространстве, где созданы комфортные условия для решения как неотложных, так и долгосрочных потребностей. В таких центрах внутри перемещенным жителям предоставляется широкий спектр социальных, гуманитарных и консультативных услуг.

В частности речь идет о гуманитарной помощи в Виннице в виде продуктовых и гигиенических наборов, что позволяет частично покрыть базовые потребности семей в сложный период. Отдельное внимание уделено психологической поддержке: специалисты помогают людям справиться с последствиями пережитого стресса, потерями и тревожными состояниями, способствуя постепенному восстановлению эмоционального равновесия.

Важной составляющей работы есть юридическое сопровождение. Граждане могут получить консультации по восстановлению документов, оформлению социальных выплат, а также подготовке заявлений на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье. При необходимости предоставляются и рекомендации по дальнейшим юридическим шагам.

В рамках медицинского направления организуются базовые осмотры, консультации врачей и при наличии выдача необходимых медикаментов.

Для семей с детьми обустраиваются игровые пространства, где малыши находятся под присмотром воспитателей, пока родители получают необходимые услуги. Также организуются мероприятия досуга для разных возрастов, что способствует социальной адаптации, интеграции в новые общины и возобновлению общения.

Отдельно рассматриваются индивидуальные запросы посетителей , для которых подбираются подходящие варианты поддержки в зависимости от конкретной ситуации.

Кроме базовых услуг при поддержке партнерских организаций реализуются дополнительные инициативы , сформированные в соответствии с потребностями мариупольцев. Среди них – обеспечение детей теплой зимней одеждой, а пенсионеров – витаминными комплексами для поддержания здоровья.

Центр "ЯМариуполь" Винница находится по адресу ул. Соборная, 50. Время работы: пн – сб с 8:00-18:00 часа.

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