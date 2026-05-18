Обмеження руху транспорту у Львові почнуть діяти через старт активної фази реконструкції важливої вулиці, повідомляє Politeka.

У Шевченківському районі міста триває модернізація інфраструктури, яка вимагає суттєвих коригувань для водіїв та пасажирів громадського транспорту.

Ремонтні бригади розпочали підготовчі заходи на вулиці І. Мазепи ще на початку травня, проте досі ці роботи не впливали на проїзд автомобілів.

Зараз ситуація кардинально змінюється через перехід до основного етапу капітального оновлення дорожнього полотна.

У міській раді повідомили, що у понеділок ввечері, 18 травня, орієнтовно з 19:00 год відрізок магістралі від вулиці Миколайчука до вулиці Орлика повністю закриють.

Планується, що обмеження руху транспорту у Львові не торкнуться перехресть на цій ділянці. Вони залишатимуться проїзними для автомобілістів.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило розповів, що на об'єкті демонтують старе покриття дороги та перенесуть опори контактної мережі.

Також там збільшать кількість смуг для проїзду, облаштують нові велодоріжки, зручні паркомісця та проведуть комплексне озеленення.

Обмеження руху транспорту у Львові діятимуть довгостроково, адже завершити цей етап реконструкції планують орієнтовно до кінця поточного року.

Для приватних легкових автомобілів пропонують варіанти оминання ремонтованої зони через вулицю Орлика на вулицю Миколайчука або через вулицю Тичини на вулицю Хвильового.

Для вантажних транспортних засобів передбачено окремий об'їзний шлях через проспект Чорновола, вулицю Липинського та вулицю Б. Хмельницького.