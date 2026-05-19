Подорожчання продуктів у Харкові фіксується на ринку харчових товарів, де за останній місяць зміни торкнулися ковбаси, хліба та овочевих консервів, повідомляє Politeka.

Ініормацію про це надає сайт Мінфін.

Серед м’ясної продукції варена ковбаса «Алан лікарська» демонструє середній рівень 486,13 грн за кілограм. У торгових мережах показники коливаються: від 420,12 грн у Metro до 547,00 грн у Megamarket, тоді як Auchan та Novus утримують проміжні значення. У квітні середній рівень становив 477,57 грн, що свідчить про поступове зростання вартості.

Динаміка за місяць показує коливання з піковими значеннями понад 490 грн у другій половині квітня та стабілізацію близько 486 грн у травні. У підсумку зафіксовано збільшення на 7,77 грн.

У сегменті хлібобулочних виробів житній хліб Riga Бородинівський (300 г) у середньому коштує 55,65 грн. У мережах ціни варіюються від 53,80 грн до 57,50 грн, тоді як у квітні середній показник складав 52,36 грн. Місячна різниця становить +3,28 грн.

Окремо зростає вартість овочевих консервів. Ікра з кабачків «Верес» (500 г) у середньому продається по 89,65 грн. У магазинах ціновий діапазон коливається від 83,40 грн до 96,50 грн, тоді як попередній місяць закріпився на рівні 86,95 грн. Динаміка за період становить +1,50 грн.

Економічні показники свідчать, що подорожчання продуктів у Харкові відбувається нерівномірно: найбільші зміни спостерігаються у м’ясному сегменті, тоді як хліб та консерви демонструють помірніші коливання.

Аналітичні дані за травень показують загальну тенденцію до повільного, але стабільного зростання цін на базові харчові товари в торгових мережах міста.

