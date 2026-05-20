На тлі змін у молочному секторі формується Дефіцит продуктів в Кіровоградській області, який може бути пов’язаний із загальноукраїнськими тенденціями скорочення сировинної бази та зростання витрат у тваринництві, повідомляє Politeka.

За даними «Асоціації виробників молока України», на ринку очікується дефіцит сирого молока, що здатен вплинути на всю ланцюжкову систему виробництва. Причинами називають здорожчання кормів, підвищення вартості пального та загальні економічні фактори, пов’язані з воєнними ризиками.

Зростання витрат у господарствах призводить до зниження закупівельної ціни на сировину, що у підсумку скорочує обсяги виробництва. Це створює тиск на молочний сегмент і формує ризики подорожчання готової продукції.

Водночас у галузі наголошують: різкого стрибка вартості найближчим часом не прогнозують. Однак у перспективі осені можливе підвищення цін у межах 15–25% залежно від виду товару.

Частина експорту також перебуває під впливом змін. Близько третини сирого молока традиційно спрямовується на зовнішні ринки, тому будь-яке скорочення виробництва одразу позначається на експортному потенціалі.

У цьому контексті дефіцит продуктів в Кіровоградській області відображає ширшу тенденцію, коли внутрішній ринок поступово реагує на зменшення сировини та перерозподіл потоків між експортом і внутрішнім споживанням.

Експерти зазначають, що навіть за умов скорочення виробництва повного зникнення продукції з полиць не очікується. Натомість можливі коливання цін і зменшення асортименту окремих позицій.

Аналітики додають, що подальший розвиток ситуації залежатиме від вартості кормів, енергоресурсів та стабільності виробничих процесів у тваринницькому секторі.

