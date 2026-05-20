Додаткові виплати до пенсії у Запоріжжі призначаються жінкам, які народили та змогли виховати до шестирічного віку 5 або більше дітей, повідомляє Politeka.

Цей вид підтримки регулюється нормами Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Згідно зі статтею 1 пунктом 6 цього документа, право на таку державну надбавку мають також і ті громадянки, які взяли дітей на виховання через усиновлення в установленому законом порядку.

Самі кошти нараховуються безпосередньо до тієї пенсії, яку людина вже отримує за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Офіційне призначення таких додаткових виплат у Запоріжжі органи Пенсійного фонду України проводять виключно з дати звернення особи та на підставі наданих підтвердних документів.

Сума цієї допомоги безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Окремо діє правило для родин у разі смерті отримувачки такої надбавки, адже тоді право на ці кошти може бути враховане під час оформлення грошової допомоги у зв’язку з втратою годувальника для непрацездатних членів її сім’ї.

Додаткові виплати до пенсії у Запоріжжі нараховуються за гнучкою шкалою. За народження та виховання 5 дітей держава додатково призначає 35% від встановленого прожиткового мінімуму.

Для матерів, які виховали 6 дітей виплачують 36%, за 7 дітей жінкам надають 37%, за 8 дітей нараховують 38%.

За 9 дітей сума збільшується до 39%, а за виховання 10 і більше дітей громадянки отримують максимальні 40%.

