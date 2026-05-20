Українцям показала планові графіки відключення світла на 21 травня, що будуть тривати у Черкаській області, повідомляє видання Politeka.net.

«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії.

Українців попереджають, що графіки відключення світла у Черкаській області на 21 травня є частиною планових профілактичних робіт на електромережах. Метою таких заходів є підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Через ці роботи та тимчасові обмеження мешканцям регіону рекомендують заздалегідь врахувати можливі перебої в електропостачанні під час планування щоденних справ і бути готовими до тимчасових незручностей.

З 08:00 ранку не буде електрики в селі Миколаївка, енергетики повинні повернути світло до 17 години. Знеструмлення будуть тривати на вулицях:

пров. Шкільний: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

Шкільна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 24, 26, 28, 30, 32

Миру: 1–36, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Степова: 9, 11

пров. Клубний: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19

пров. Зелений: 1, 5

З 8 до 17 години знеструмлять частину села Плескачівка. Зокрема, електрика зникне на таких вулицях:

Шкільна: 28, 29, 30, 33, 35, 37, 40, 46, 48, 50, 54, 58

Братів Бондаренків: 9, 15а

Коваленків: 18, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59

В селі Голов'ятине вимикатимуть електрику з 8 ранку. Світло повернуть після закінчення ремонтних робіт на електромережах. Вимкнуть світло за адресами:

М. Яременка: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 71.

