Мешканців регіону закликають завчасно ознайомитися з актуальними графіками відключення світла у Дніпропетровській області на 21 травня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 21 травня будуть тривати через важливі роботи в електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це поінформували кілька територіальних громад із посиланням на дані «Дніпровських електромереж».

Мешканців регіону закликають завчасно ознайомитися з актуальними графіками відключення світла у Дніпропетровській області на 21 травня, щоб врахувати можливі перебої в електропостачанні під час планування побутових і робочих справ. Енергетики також радять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей — зарядити необхідні пристрої та мінімізувати залежність від електроприладів у години відключень.

З 07:30–19:00 години в місті Жовті Води вводяться додаткові графіки відключення світла. Обмеження діятимуть лише за окремими адресами:

Соборна: 16–22 (парні), 39–57 (непарні)

Медовий пров.: 7, 8

Родинний пров.: 29

З 08:00–17:30 години відключать світло в частині міста Вільногірськ. В цей часовий проміжок будуть проводити планові роботи. Електрики не буде на вулицях:

Молодіжна: 8, 53, 53А, 54, 55, 55А, 56, 56А, 58, 60А, 60Б

Центральна: 79А, 79Б, 81

У зв’язку з виконанням планових та профілактичних робіт буде відключення електроенергії в селі Новоолександрівка з 08:00–19:00 години (11 годин поспіль) за такими адресами:

Дніпровська: 0072

Костянтина Чорного: 7А

Кутова: 4

Малинова: 0035, 11-Б

Прибережна: 15

Степова: 82

Українська: 97

Шкільна: 14

Ягідна: 19

В селі Дніпрове також вимикатимуть електрику з 08:00–19:00 години, проте лише за адресами:

Центральна: 1, 1/А, 2, 2/А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 78.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.