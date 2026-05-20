Енергетики повідомляють, що графіки відключення світла у Сумській області на 21 травня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових профілактичних і технічних робіт.

Графіки відключення світла у Сумській області на 21 травня будуть тривати за окремими адресами, повідомляє видання Politeka.net.

Про заплановані обмеження попередили кілька територіальних громад із посиланням на дані «Сумиобленерго».

Енергетики повідомляють, що графіки відключення світла у Сумській області на 21 травня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових профілактичних і технічних робіт на електромережах. Фахівці виконуватимуть обслуговування обладнання та необхідні ремонтні заходи, спрямовані на підвищення стабільності енергосистеми та зниження ризику аварійних ситуацій у майбутньому.

Мешканців закликають із розумінням поставитися до тимчасових обмежень та завчасно врахувати можливі перебої в електропостачанні під час планування щоденних справ. Енергетики наголошують, що такі заходи є необхідними для забезпечення більш надійної та безперебійної роботи енергетичної інфраструктури регіону.

З 08:00 до 16:00 години в селі Коровинці не буде електрики, проте обмеження будуть тривати за наступними адресами:

Київська: 21, 23/1, 23/2, 23А1, 23А2, 23Б1, 23Б2, 23В1, 23В2, 25/1, 25/2, 25А1, 25А2, 25Б1, 25Б2, 27, 27/2, 29/1, 29/2, 31

З 09:00 до 16:00 години в населеному пункті Липова Долина буде відсутнє світло. Обмеження триватимуть через профілактичні роботи в електромережах. Знеструмленими будуть такі вулиці:

3-й Полтавської пров., Підгірна, Калнишевського, Мазепи, Івана Сірка, Шевченка, Лесі Українки, Польова, Богуна, Б. Хмельницького.

Через виконання ремонтних робіт в населеному пункті Собич будуть вимикати електрику. Обмеження вводять з 09:00 – 18:00 години, проте лише за наступними адресами:

Новоселівка: 1–61.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумській області: як саме переглянуто вартість.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Сумах: які саме зміни відбулися.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Сумській області: хто може отримати сертифікати на підтримку.