Подорожание молочных продуктов в Виннице фиксируется на фоне постепенного роста розничных цен в базовой продуктовой группе, свидетельствуют данные торговых сетей и мониторинг потребительского рынка, сообщает Politeka.

Молоко «Яготинское» 2,6% в фасовке 900 мл имеет среднюю цену 61,05 грн. В разных магазинах показатель колеблется в пределах 57,90–68,00 грн. По сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость выросла примерно на 9,11 грн. Динамика в последние недели демонстрирует постепенные колебания с выходом на более высокий ценовой уровень в конце периода.

Маргарин «Олком Сливочный» 72,5% в сегменте 200 грамм остается относительно стабильным по темпам изменения стоимости. Средний показатель составляет 44,20 грн., что на 3 грн. больше, чем месяцем ранее. В разрезе торговых сетей разница не существенна, однако общая тенденция также направлена ​​вверх.

Сметана «Простонаше» 20% демонстрирует более заметный рост. Средняя цена достигла 71 грн. за упаковку 340 граммов, тогда как в апреле она была на уровне 63,33 грн. Прирост превысил 12 грн, что делает этот сегмент одним из наиболее динамичных в молочной категории.

Аналитические данные свидетельствуют, что изменения формируются не одномоментно, а постепенно из-за колебаний закупочных цен, расходов на сырье и логистического обеспечения. Дополнительно влияет сезонность производства, традиционно сказывающаяся на объемах предложения.

В этом контексте удорожание молочных продуктов в Виннице рассматривается как часть более широкого процесса корректировки стоимости базовых товаров, который наблюдается на региональных рынках.

Специалисты отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от стабильности поставок молочного сырья, расходов производителей на энергоносители и общего состояния потребительского спроса, определяющего возможности для дальнейшего повышения или удержания цен.

Источник: Минфин

