Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области повлекло за собой обновление расценок на вывоз бытовых отходов в Костополе после решения исполнительного комитета горсовета, сообщает Politeka.

Местные власти объяснили корректировку стремительным увеличением расходов в жилищно-коммунальном секторе. Больше всего на финансовые расчеты повлияли более дорогое дизельное топливо, техническое обслуживание транспорта, закупка деталей и ремонт оборудования.

После утверждения новых показателей обработка одного кубометра мусора для населения обойдется в 338,79 гривны. До этого сумма составила 239,67 грн., поэтому разница стала ощутимой для многих домохозяйств.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Для бизнеса и других категорий потребителей определили отдельный уровень оплаты – 370,03 гривны за аналогичный объем. Окончательные начисления будут зависеть от количества зарегистрированных жильцов и типа жилого помещения.

В городской администрации напомнили, что предварительный пересмотр стоимости проводился еще в прошлом году. С этого времени себестоимость работ существенно изменилась, поэтому старые показатели больше не соответствовали реальным затратам предприятия.

На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области активно обсуждается среди жителей общины, ведь новые платежки могут заметно повлиять на ежемесячный бюджет семей.

Также следует отметить, что эксперты коммунальной сферы отмечают, что похожая ситуация сейчас наблюдается также в других регионах страны из-за инфляции, логистических затрат и удорожания ресурсов для предприятий ЖКХ.

