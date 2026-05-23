Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області активно обговорюють серед жителів громади.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спричинило оновлення розцінок на вивезення побутових відходів у Костополі після рішення виконавчого комітету міськради, повідомляє Politeka.

Місцева влада пояснила коригування стрімким збільшенням витрат у житлово-комунальному секторі. Найбільше на фінансові розрахунки вплинули дорожче дизельне пальне, технічне обслуговування транспорту, закупівля деталей і ремонт обладнання.

Після затвердження нових показників обробка одного кубометра сміття для населення коштуватиме 338,79 гривні. До цього сума становила 239,67 грн, тому різниця стала відчутною для багатьох домогосподарств.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Для бізнесу та інших категорій споживачів визначили окремий рівень оплати — 370,03 гривні за аналогічний обсяг. Остаточні нарахування залежатимуть від кількості зареєстрованих мешканців і типу житлового приміщення.

У міській адміністрації нагадали, що попередній перегляд вартості проводили ще минулого року. Відтоді собівартість робіт суттєво змінилася, тому старі показники більше не відповідали реальним витратам підприємства.

На цьому тлі підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області активно обговорюють серед жителів громади, адже нові платіжки можуть помітно вплинути на щомісячний бюджет родин.

Також варто зауважити, що експерти комунальної сфери зазначають, що схожа ситуація нині спостерігається також в інших регіонах країни через інфляцію, логістичні витрати та подорожчання ресурсів для підприємств ЖКГ.

