Новая система оплаты проезда в Сумах заработала в частных маршрутках №52, где пассажирам разрешили рассчитываться за поездки через мобильное приложение "СмартСити", сообщает Politeka.

О запуске пилотного проекта сообщила Ассоциация сумских перевозчиков.

Для безналичной оплаты в салонах автобусов разместили специальные наклейки с QR-кодами. Пассажиру достаточно отсканировать код по телефону и подтвердить платеж через приложение.

У перевозчиков объясняют, что тестовый формат поможет оценить стабильность работы сервиса и интерес жителей. Если система покажет хороший результат, то ее планируют постепенно ввести и на других маршрутах города.

Кроме транспортной функции приложение «СмартСити» позволяет пользователям просматривать карту укрытий, получать сигналы воздушной тревоги, находить контакты коммунальных служб и оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

В то же время, новая система оплаты проезда в Сумах имеет определенные ограничения. Пассажиры без смартфонов пока не могут рассчитаться бесконтактной банковской картой, ведь валидаторы в транспорте пока не устанавливали.

Параллельно городские власти проводят переговоры с КП «Электроавтотранс» по подключению аналогичного механизма к коммунальному транспорту. Проект соответствующего соглашения еще находится в стадии доработки.

Специалисты транспортной сферы отмечают, что использование цифровых сервисов может ускорить посадку пассажиров и упростить контроль за оплатой в общественном транспорте.

Окончательное решение о дальнейшем расширении сервиса будет принято после анализа работы пилотного проекта.

