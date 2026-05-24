Нова система оплати проїзду в Сумах запрацювала у приватних маршрутках №52, де пасажирам дозволили розраховуватися за поїздки через мобільний застосунок «СмартСіті», повідомляє Politeka.

Про запуск пілотного проєкту повідомила Асоціація сумських перевізників.

Для безготівкової оплати у салонах автобусів розмістили спеціальні наліпки з QR-кодами. Пасажиру достатньо відсканувати код телефоном та підтвердити платіж через застосунок.

У перевізників пояснюють, що тестовий формат допоможе оцінити стабільність роботи сервісу та зацікавленість мешканців. Якщо система покаже хороший результат, її планують поступово запровадити й на інших маршрутах міста.

Окрім транспортної функції, застосунок «СмартСіті» дозволяє користувачам переглядати карту укриттів, отримувати сигнали повітряної тривоги, знаходити контакти комунальних служб та оплачувати житлово-комунальні послуги.

Водночас нова система оплати проїзду в Сумах має певні обмеження. Пасажири без смартфонів наразі не можуть розрахуватися безконтактною банківською карткою, адже валідатори у транспорті поки не встановлювали.

Паралельно міська влада проводить переговори з КП «Електроавтотранс» щодо підключення аналогічного механізму до комунального транспорту. Проєкт відповідної угоди ще перебуває на стадії доопрацювання.

Фахівці транспортної сфери зазначають, що впровадження цифрових сервісів може пришвидшити посадку пасажирів та спростити контроль за оплатою у громадському транспорті.

Остаточне рішення щодо подальшого розширення сервісу ухвалюватимуть після аналізу роботи пілотного проєкту.

