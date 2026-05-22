Дефицит продуктов в Запорожье все более заметно влияет на овощной рынок, а прошлогодняя белокочанная капуста всего за одну неделю прибавила в стоимости около 75%, передает издание Politeka.

На этом фоне производители уже пересматривают цены на отпуск, реагируя на сокращение запасов продукции.

В конце прошлой недели украинские фермеры предлагали капусту урожая в 2025 году по 8–15 гривен за килограмм. Такие данные обнародовали аналитики платформы EastFruit, отслеживающие ситуацию на аграрном рынке.

Участники отрасли объясняют резкое подорожание, прежде всего, ограниченным предложением. Большинство хозяйств уже фактически завершили сезон реализации, поэтому на продажу поступают лишь остаточные партии овощей из хранилищ.

В то же время, спрос в этом сегменте остается достаточно активным. Поэтому производители получили возможность поднимать отпускную стоимость без существенного снижения интереса со стороны покупателей и оптовых компаний.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Запорожье и других областях формируется постепенно, поскольку объемы капусты на рынке стремительно сокращаются, а новый урожай еще не способен полностью закрыть потребности потребителей.

Несмотря на нынешний скачок, средняя стоимость белокочанной капусты в Украине все еще остается примерно на 77% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Аналитики рынка предполагают, что тенденция к удорожанию может сохраняться и дальше, если темпы сокращения предложения не изменятся в ближайшее время.

Участники рынка отмечают, что дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от объемов нового урожая и темпов поступления продукции в продажу.

