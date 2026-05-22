Новый график движения транспорта в Кропивницком предусматривает согласованное расписание для обеих конечных остановок.

В Кропивницком с 25 мая начнет действовать новый график движения транспорта после запуска коммунального автобусного маршрута №125, соединяющего районы «Салганные пески» и «Лесопарковая», передает Politeka.

О старте сообщили в управлении транспорта и связи городского совета. Обслуживание направления будет осуществлять КП «Электротранс», на линию выйдут два автобуса средней вместимости, обеспечивающие регулярное сообщение между отдаленными частями города.

Маршрут №125 будет проходить через центральную часть Кропивницкого, охватывая ряд улиц: от «Салганных песков» через переулок Бородянский, Макеевскую, Чернобаевскую, Крымскую, Александрийскую, Преображенскую, Петропавловскую, Гоголя, Кропивницкого, Европейский проспект, Великую остановки «Лесопарковая».

Информацию об этом предоставляет Кропивницкий городской совет.

Движение предусмотрено по обоим направлениям, что позволит равномерно покрыть городские районы и сократить время передвижения для пассажиров.

График работы сформирован отдельно для будних дней. Отправления из "Салганных песков" запланированы утром, днем ​​и вечером, с наиболее интенсивным интервалом в пиковые часы. Со стороны «Лесопарковой» движение также организовано с ранних часов до позднего вечера, включая вечерние рейсы после 20:00.

Отдельно новый график движения транспорта в Кропивницком предусматривает согласованное расписание для обеих конечных остановок, что должно обеспечить стабильную интервальность и прогнозируемость поездок.

В городском совете уточняют, что расписание будет действовать в рабочие дни, а по выходным будет предоставлена ​​дополнительная информация.

