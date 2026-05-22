Новая система оплаты за проезд в Кировоградской области и запуск электронного билета вышла на следующий этап реализации в Кропивницком, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет Кропивницкого городского совета 28 апреля официально признал общество с ограниченной ответственностью "Изи Софт" из Киева победителем конкурса на введение безналичных расчетов в городском общественном транспорте.

На официальном Фейсбуке-странице Кропивницкого городского совета рассказали, что теперь управление транспорта должно подготовить проекты трехсторонних договоров, которые подпишут оператор, горсовет и предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в городе.

Внедрение новой системы оплаты за проезд в Кировоградской области является частью стратегии развития общества до 2030 года и плана мероприятий на 2025-2027 годы.

Секретарь городского совета Олег Колюка ранее отмечал, что городское управление транспорта должно обеспечить запуск электронного билета для уменьшения обращения наличных денег.

Новая система оплаты за проезд в Кировоградской области позволит наладить точный учет пассажиров, в частности, льготных категорий.

Инвестор вкладывает в реализацию проекта собственные деньги по опыту других городов, в частности Ровно, а затем будет получать процент от стоимости каждого билета.

В ходе общественных обсуждений 31 июля 2025 года Виктор Житник сообщал, что это может привести к росту стоимости билетов примерно на 10%.

Все потому, что обновленный тариф будет учитывать затраты на обслуживание автоматизированной системы.

