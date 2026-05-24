Подорожчання молочних продуктів у Вінниці фіксується на тлі поступового зростання роздрібних цін у базовій продуктовій групі, свідчать дані торговельних мереж і моніторинг споживчого ринку, повідомляє Politeka.

Молоко «Яготинське» 2,6% у фасуванні 900 мл наразі має середню ціну 61,05 грн. У різних магазинах показник коливається в межах 57,90–68,00 грн. Порівняно з попереднім місяцем, середня вартість зросла приблизно на 9,11 грн. Динаміка протягом останніх тижнів демонструє поступові коливання з виходом на вищий ціновий рівень наприкінці періоду.

Маргарин «Олком Вершковий» 72,5% у сегменті 200 грамів залишається відносно стабільним за темпами зміни вартості. Середній показник становить 44,20 грн, що на 3 грн більше, ніж місяцем раніше. У розрізі торгових мереж різниця не є суттєвою, однак загальна тенденція також спрямована вгору.

Сметана «Простонаше» 20% демонструє більш помітне зростання. Середня ціна досягла 71 грн за упаковку 340 грамів, тоді як у квітні вона була на рівні 63,33 грн. Приріст перевищив 12 грн, що робить цей сегмент одним із найбільш динамічних у молочній категорії.

Аналітичні дані свідчать, що зміни формуються не одномоментно, а поступово — через коливання закупівельних цін, витрати на сировину та логістичне забезпечення. Додатково впливає сезонність виробництва, яка традиційно позначається на обсягах пропозиції.

У цьому контексті Подорожчання молочних продуктів у Вінниці розглядається як частина ширшого процесу коригування вартості базових товарів, який спостерігається на регіональних ринках.

Фахівці зазначають, що подальша динаміка залежатиме від стабільності постачання молочної сировини, витрат виробників на енергоносії та загального стану споживчого попиту, який визначає можливості для подальшого підвищення або утримання цін.

Джерело: Мінфін

