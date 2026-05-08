Подорожание продуктов в Винницкой области фиксируется в мае на фоне роста цен на базовые овощи, крупы и молочные товары, свидетельствуют обновленные рыночные данные, сообщает Politeka.

В сегменте овощей наибольшую динамику показала белокочанная капуста. Средняя стоимость составляет 19,37 грн за килограмм, в то время как в апреле она была почти вдвое ниже — 10,57 грн. В разных торговых сетях цены колеблются от 13,89 до 23,50 грн, что формирует заметный разрыв между самыми дешевыми и премиальными предложениями.

На этом фоне подорожание продуктов в Винницкой области больше всего проявляется именно в овощном сегменте, где сезонные колебания усилили общий рост стоимости.

Гречко также демонстрирует повышение цен. Средний показатель зафиксирован на уровне 75,07 грн. за килограмм против 69,21 грн. в апреле. В магазинах расхождение значительно: от 54,90 грн до 96,50 грн, в зависимости от сети и поставок.

Морковь подорожала до среднего уровня в 21,10 грн за килограмм. В прошлом месяце ее средняя цена составляла 13,89 грн. Разница между торговыми точками также существенная – от 19,90 грн до 23,50 грн.

Отдельно отмечается ситуация с молоком. Яготинское 2,6% в среднем стоит 57,60 грн. за 900 мл, тогда как в апреле показатель был 54,23 грн. В разных сетях диапазон стоимости варьируется от 44,99 до 68,00 грн, что зависит от поставщиков и акционных условий.

Общая картина рынка свидетельствует о неравномерном росте стоимости товаров первой необходимости. Быстрее всего дорожают овощи, тогда как молочная продукция демонстрирует более постепенную динамику.

Аналитические данные указывают на то, что ценовые изменения формируются под влиянием логистических затрат, сезонности и колебаний закупочных цен в торговых сетях региона.

