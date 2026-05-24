Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбудеться у трамваях міста Камʼянське, повідомляє Politeka.

Ініціатива належить місцевій владі та пов’язана з необхідністю підтримання стабільної роботи комунального підприємства «Транспорт», а також забезпечення безпеки пасажирських перевезень.

У поясненнях адміністрації зазначається, що ключовими факторами стали зростання ціни електроенергії, збільшення витрат на запчастини й матеріали, а також підвищення мінімального рівня оплати праці.

Згідно з проєктом рішення, базова вартість однієї поїздки в трамваї може зрости з 8 до 10 гривень. Розгляд документа заплановано на засідання виконавчого комітету вже в травні.

У разі затвердження нові умови почнуть діяти з 1 червня 2026 року. Таким чином подорожчання проїзду в Дніпропетровській області безпосередньо торкнеться користувачів міського електротранспорту Кам’янського.

Раніше в регіоні вже коригували вартість проїзду на приватних автобусних маршрутах, після чого аналогічні зміни почали готувати і для комунального сектору перевезень.

Фахівці транспортної сфери наголошують, що фінансовий тиск на перевізників продовжує зростати через подорожчання ресурсів та загальну економічну ситуацію.

Додатково підвищення вартості проїзду вже зафіксоване і в обласному центрі, де нові розцінки діють на автобусних напрямках. Для пасажирів це означає збільшення витрат приблизно на три гривні за поїздку незалежно від маршруту.

Основним чинником корекції тарифів там також називають здорожчання пального, яке за даними учасників ринку суттєво вплинуло на економіку перевезень у квітні 2026 року.

Джерело: d1