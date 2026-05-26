В «Укрзалізниці» пояснюють, що новий графік руху поїздів у Житомирській області необхідний для проведення технічного обслуговування колій.

Наприкінці травня та на початку червня у Житомирській області запроваджують тимчасові зміни та новий графік руху приміських поїздів, повідомляє Politeka.net.

Новий графік курсування вводять у зв’язку з проведенням планових ремонтних і технічних робіт на окремих ділянках залізничної інфраструктури.

В «Укрзалізниці» пояснюють, що оновлення розкладу необхідне для проведення технічного обслуговування колій, перевірки стану обладнання та виконання робіт із модернізації окремих елементів інфраструктури. Такі заходи мають забезпечити безпечний та стабільний рух поїздів, а також допомогти уникнути можливих технічних несправностей у майбутньому.

У компанії наголошують, що новий графік руху поїздів у Житомирській області матимуть тимчасовий характер і діятимуть лише на період виконання ремонтних робіт. Залізничники також радять регулярно перевіряти актуальну інформацію щодо руху приміських поїздів на офіційних ресурсах «Укрзалізниці».

Зокрема, через планові технічні роботи зміниться періодичність курсування окремих рейсів.

Так, із 26 травня приміський поїзд №6452 сполученням Коростень – Товкачівський курсуватиме щочетверга та щосуботи. Раніше цей рейс здійснював перевезення у вівторок, четвер та суботу.

Крім того, із 27 травня зміниться графік курсування поїзда №6451 Товкачівський – Коростень. Потяг виходитиме на маршрут щоп’ятниці та щонеділі замість попереднього графіка — у середу, п’ятницю та неділю.

Також із 1 червня коригування торкнуться приміських поїздів №6450 Коростень – Овруч та №6553 Овруч – Коростень. Відтепер вони курсуватимуть щоденно, окрім понеділка, вівторка та четверга. До цього рейси здійснювали перевезення щодня, крім вівторка та четверга.

Джерело: Укрзалізниця.

