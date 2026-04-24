Подорожание проезда в Житомирской области стало фактом в Бердичеве, где городские власти согласовали новый тариф на городской транспорт, передает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет 20 апреля. С 21 числа одна поездка обойдется в 20 гривен. К этому обращались перевозчики, объяснявшие пересмотр ростом расходов на горючее, запчасти и оплату труда водителей.

По словам городского головы Сергея Орлюка, основное давление на систему создает дороговизна энергоносителей. В расчетах предпринимателей закладывали ориентир около 80 гривен за литр дизеля, что оказало существенное влияние на финальную себестоимость перевозок.

В департаменте экономики отмечают: без обновления тарифной модели реальная стоимость могла достигать почти 24 гривен, если учитывать полный набор расходов. После обсуждений стороны остановились на компромиссном уровне.

Отдельно подчеркивается, что в регионе уже действует подобная цена в других населенных пунктах, поэтому решение синхронизируется с общей практикой области.

Перевозчики также говорят о кадровой проблеме. Часть водителей уехала или мобилизована, а новых найти сложно даже несмотря на объявление о работе. Дополнительно выросли расходы на шины, страхование и техническое обслуживание.

Также стоит отметить, что жители Бердичева реагируют сдержанно. Часть пассажиров отмечает, что доходы остаются почти без изменений, в то время как расходы на ежедневные нужды растут.

Таким образом, в общине фиксируют новый этап изменений в сфере транспорта, напрямую связанный с общей экономической ситуацией и стоимостью ресурсов.

После запуска нового тарифа жители будут внимательно следить за тем, как подорожание проезда в Житомирской области повлияет на доступность ежедневных поездок и работу городского транспорта.

