Новый график движения транспорта в Кривом Роге рекомендуют внимательно проверять перед поездкой.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге начал действовать для троллейбусного маршрута №15 из-за временных мер по экономии электроэнергии в городе.

Обновленное расписание касается как будних, так и выходных дней. Коммунальный транспорт в Кривом Роге продолжает работать бесплатно для пассажиров, включая троллейбусы, автобусы, трамваи и скоростную линию.

Маршрут №15 остается одним из ключевых для северной части города. Линия соединяет жилые кварталы, промышленную зону и большие пересадочные узлы.

Троллейбусы будут курсировать через 44 квартал, улицу Романа Шухевича, станцию ​​Рокувата, 9 квартал, ДК «Северный» и район РЗФ.

В рабочие дни первые рейсы стартуют после пяти утра. От станции Роковата транспорт отправляется в 5:15, а от ДК «Северный» — после 6:00. Интервалы движения будут изменяться в зависимости от погрузки в течение дня.

Вечерние маршруты планируют таким образом, чтобы завершить работу к началу комендантского часа. Часть рейсов будет заканчивать курсирование около 22:00–23:00.

Отдельное расписание утвердили и в субботу и воскресенье. В выходные количество отправлений станет меньше, однако маршрут останется активным в течение дня.

На этом фоне новый график движения транспорта в Кривом Роге рекомендуют внимательно проверять перед поездкой, ведь время прибытия на отдельных остановках изменилось по сравнению с предыдущим режимом.

В транспортном управлении призывают горожан следить за обновлениями во избежание задержек во время передвижения по городу.

Специалисты также не исключают дальнейшую корректировку расписания в зависимости от ситуации с энергопотреблением и пассажирским потоком в городе.

