У контексті загальної картини подорожчання продуктів в Одесі також зачіпає товари повсякденного попиту.

Подорожчання продуктів в Одесі фіксується у різних категоріях харчового кошика, передає Politeka.

Оновлені ринкові дані за кінець травня 2026 року демонструють змішану динаміку: частина товарів різко дорожчає, інші змінюються помірно. Найпомітніші коливання спостерігаються у м’ясному сегменті, тоді як бакалія та жири показують більш стримані зміни.

Молочні жири

Маргарин «Олком Вершковий» 72,5% (200 г) у середньому коштує 42,70 грн. У торгових мережах ціна коливається в межах 42,49–42,90 грн.

Порівняно з квітнем, середній показник зріс приблизно на 1,50 грн. Це невелике, але стабільне підвищення, яке вписується у загальну тенденцію ринку.

У контексті загальної картини подорожчання продуктів в Одесі також зачіпає товари повсякденного попиту, що формує поступове зростання витрат споживачів.

М’ясна продукція

Курятина «Наша Ряба» (стегно, 1 кг) демонструє найбільш відчутну зміну серед усіх позицій. Середня ціна — 191,72 грн.

У різних магазинах вартість суттєво відрізняється: від приблизно 134,16 грн до 232 грн. Порівняно з попереднім місяцем середній рівень зріс більш ніж на 47 грн, що є одним із найпомітніших стрибків у продовольчому сегменті.

Крупи

Гречка (1 кг) у середньому коштує 76,10 грн. У торгових мережах ціна коливається від близько 62,90 грн до 96,50 грн.

За місяць продукт додав у вартості приблизно 1,05 грн, що свідчить про відносно стабільний, але поступовий рух угору.

Загальна тенденція

Аналітичні дані показують нерівномірність змін: м’ясо реагує на ринок найбільш різко, тоді як крупи та жирові продукти демонструють повільніше коригування цін.

Експерти пов’язують це з різною структурою витрат виробників і коливаннями постачання, що формує неоднорідну картину на продовольчому ринку регіону.

Джерело: Мінфін

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: яку інформацію було надано.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: хто може отримати 1000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Шанс для пенсіонерів в Одесі: яка гуманітарна допомога доступна літнім українцям і не тільки.