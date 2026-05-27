Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві зафіксовано після оновлення розрахунків вартості вивезення побутових відходів, що напряму вплинуло на щомісячні витрати мешканців, передає Politeka.

Зміни пов’язані з подорожчанням пального, технічного обслуговування спецтранспорту, закупівлею запчастин та загальним зростанням логістичних витрат. Через це комунальні структури переглянули економічні показники та актуалізували діючі розцінки.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Після погодження нових параметрів підприємство КАТП-1628 оприлюднило оновлені тарифи для різних груп споживачів.

Для населення послуга з вивезення твердих побутових відходів тепер становить 83,4 грн. Раніше сума була 47,18 грн, що означає суттєве зростання навантаження на платіжки.

Бюджетні організації отримали підвищення приблизно на 68%. Для юридичних осіб показники відрізняються залежно від обсягів та умов договорів, у середньому близько 42%.

Окремо переглянуто оплату за великогабаритне сміття — тепер 218,5 грн. Також змінено тариф на захоронення відходів, який становить 22,48 грн.

На тлі цих рішень підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві стало темою активного обговорення серед містян, адже нові суми безпосередньо впливають на щомісячні витрати домогосподарств.

У міській адміністрації уточнюють, що частина жителів багатоповерхівок може не одразу побачити зміни у квитанціях, оскільки окремі витрати включаються до загальної квартплати через обслуговуючі організації.

Посадовці додають, що оновлені розцінки наразі діють у межах міста, тоді як для інших населених пунктів громади передбачено окремі механізми розрахунків і затвердження виконавців послуг.

Фахівці галузі відзначають, що подальша цінова динаміка залежатиме від вартості ресурсів, стану інфраструктури та загальної економічної ситуації у сфері ЖКГ.

Джерело: У Полтаві

