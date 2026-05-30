Подорожчання проїзду в Закарпатській області продовжує набирати обертів після чергового перегляду тарифів на автобусних маршрутах регіону, передає видання Politeka.

Найсильніше зміни відчули жителі, які регулярно користуються міжміським сполученням для роботи, навчання або щоденних справ. Перевізники пояснюють оновлення цін збільшенням витрат на пальне, ремонт техніки та закупівлю комплектуючих.

Після коригування вартості поїздка з Ужгорода до Мукачева коштує від 123 гривень. Квиток у напрямку Чопа стартує від 94. Маршрут до Виноградова обійдеться пасажирам щонайменше у 316 гривень. Дорога до Рахова вже перевищує 600.

Оновлення торкнулося також міського транспорту. У Мукачеві вартість зросла до 20 гривень замість попередніх 15. В Ужгороді діє різний формат оплати: банківською карткою — 20, готівкою — 23.

Подорожчання проїзду в Закарпатській області дедалі активніше обговорюють серед населення, оскільки транспортні витрати помітно впливають на сімейні бюджети. Найбільше це відчувають студенти, працівники та люди, які часто пересуваються між громадами.

Фахівці галузі зазначають, що подібна ситуація спостерігається й в інших областях країни. Оператори маршрутів переглядають розцінки через стабільне зростання витрат на обслуговування автопарків і паливні ресурси.

Також варто зауважити, що в громадах допускають подальше коригування тарифів, якщо економічна ситуація й надалі впливатиме на сферу пасажирських перевезень. Водночас місцева влада закликає перевізників враховувати доступність поїздок для жителів краю.

Джерело: pershij.com.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту на Закарпатті: де саме не можна проїхати

Також Politeka писала, Новий графік руху поїздів в Закарпатській області: "Укрзалізниця" додала зручний щоденний рейс