Прогноз погоди на тиждень 2 по 8 червня в Одеській області свідчить про мінливий початок літа з періодами опадів.

Прогноз погоди на тиждень 2 по 8 червня в Одеській області передбачає, що мешканців регіону очікує чергування похмурих і сонячних днів, повідомляє Politeka.

2 червня температура повітря коливатиметься від +13° вночі до +19° вдень. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до самого вечора.

Прогноз погоди на тиждень 2 по 8 червня в Одеській області надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

3 червня температура повітря становитиме від +15° до +17°. У нічні та ранкові години очікуватиметься дрібний дощ, після чого опади поступово припиняться. Вітер залишатиметься помірним, із поривами до 6,3 м/с.

4 червня повітря прогріватиметься до +21°, а ймовірність опадів залишатиметься мінімальною. Вітер буде помірним.

Прогноз погоди на тиждень 2 по 8 червня в Одеській області передбачає подальше потепління. Так, 5 червня температура вдень досягатиме +24°.

Ще тепліше стане 6 червня. Стовпчики термометрів піднімуться до +25°. Водночас небо залишатиметься хмарним упродовж усієї доби.

Вдень можливий дуже сильний дощ із грозою, однак він завершиться ще до настання вечора. Вологість повітря вдень становитиме близько 68%.

7 червня ситуація знову буде нестійкою. Хмарність утримуватиметься протягом усього дня, а дощ розпочнеться ще вранці.

Лише ближче до вечора опади поступово припиняться. Температура повітря вдень становитиме +23°, а за відчуттями може сягати +24°.

8 червня синоптики обіцяють, що стовпчики термометрів також підіймуться до +24°. Весь день пройде під хмарним небом, проте без опадів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 2,5-річну дитину винесли з-під завалів: дивовижна історія порятунку в Одесі

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Одеській області: як можна отримати щомісяну надбавку