Новий графік руху поїздів у Житомирській області передбачає зміну періодичності курсування окремих рейсів та часу їхнього відправлення, повідомляє Politeka.

Залізничники вирішили переглянути щоденні маршрути та зробити деякі з них менш регулярними.

Зокрема, новий графік руху поїздів у Житомирській області передбачає, що з 2 червня приміський склад №6452 Коростень - Овруч курсує щоденно, окрім вівторка.

Схожі обмеження зачеплять і зворотний напрямок з 3 червня. Приміський експрес №6451 Овруч - Коростень також офіційно буде їздити щодня, окрім середи.

Окрім цього, пасажирам варто зважити, що у період з 1 по 4 червня зміниться час відправлення та прибуття деяких приміських складів.

Наприклад, популярний приміський №6614 Коростень - Київ-Пасажирський вирушатиме зі станції о 09:23 та прибуватиме до столиці о 12:56. Раніше цей склад відправлявся значно раніше, а саме о 08:40, і прибував на кінцеву станцію о 12:13.

Запроваджуючи новий графік руху поїздів у Житомирській області, представники АТ "Укрзалізниця" намагаються оптимізувати роботу залізничного вузла.

Вони зазначають, що такі червневі коригування є необхідними для покращення організації пасажирських перевезень у регіоні.

Водночас, громадянам радять бути максимально уважними та заздалегідь перевіряти актуальний розклад курсування приміських складів на офіційних ресурсах залізниці безпосередньо перед плануванням поїздки.

Пасажирам доведеться підлаштовуватися під оновлені години відправлення електричок, аби уникнути неприємних затримок у дорозі.