Новий графік руху поїздів в Одесі та оновлений розподіл вагонів впроваджує акціонерне товариство Укрзалізниця, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів в Одесі пов’язаний з оптимізацією рухомого складу та переорієнтацією вагонів на найбільш популярні маршрути.

Завдяки такому кроку залізничники збільшують кількість вільних місць для пасажирів на дефіцитних напрямках. Зокрема, №78/77 Ковель - Одеса та №7/8 Харків - Одеса найближчим часом почнуть курсувати щодня.

Квитки на ці рейси відкриватимуться у продаж за 5–20 днів до поїздки через офіційний сайт компанії, каси вокзалів або мобільний застосунок.

Тимчасові зміни торкнуться і приміського сполучення на один день, а саме 4 червня. Пасажирам слід зважити, що №6254 Одеса-Головна - Подільськ вирушить о 10:27 та прибуде о 14:27 замість звичного часу 10:39–14:42.

Приміський №6256 Одеса-Головна - Вапнярка відправиться о 13:40 та прибуде о 20:11 замість 13:50–20:17. Натомість, рейс №6258 Одеса-Головна - Вапнярка прямуватиме за часом 17:49–00:46 замість 17:31–00:05.

Впроваджуючи новий графік руху поїздів в Одесі, залізничники закликають пасажирів уважно перевіряти розклад перед поїздкою.

Наступний етап коригування розкладу електричок запланований на період з 8 по 11 червня. У ці дні приміський №6254 Одеса-Головна - Подільськ відправлятиметься о 10:31 замість 10:39.

Рейс №6256 Одеса-Головна - Вапнярка курсуватиме за часом 13:32–20:04 замість 13:50–20:17. Що стосується №6258 Одеса-Головна - Вапнярка, то він вирушатиме о 17:49 та прибуватиме на кінцеву станцію о 00:47 замість колишнього розкладу 17:31–00:05.

Джерело: телеграм-канал Укрзалізниці

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