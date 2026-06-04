Графики отключения света в Черниговской области на 5 июня будут действовать из-за плановых профилактических ремонтных работ.

В Черниговской области на 5 июня запланированы графики отключения света, связанные с проведением комплекса технических работ, сообщает Politeka.net

Временные ограничения электроснабжения носят плановый характер и вводятся для обеспечения безопасной и стабильной работы электросетей. Графики отключения света в Черниговской области на 5 июня будут действовать из-за плановых профилактических ремонтных работ на энергетической инфраструктуре.

Информацию об ограничениях предоставили в «Черниговоблэнерго» и объяснили, что с 8 до 20 часов не будет электричества в городе Прылукы. Обесточение будет длиться 12 часов подряд только по отдельным адресам:

6-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 4, 8, 17

7-й Гетьмана Сагайдачного — 1, 3, 7, 11, 17, 17/1

Васыля Совачива — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 25, 27, 14А, 14Б/3, 14Г

Гетьмана Сагайдачного — 79, 126, 126В

Дослидна-Ботанична — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Кильцева — 38

Пырятынська — 106

Юрия Мирюты — 32, 25А, 26А

Яблунивська — 42

С 9 до 17 часов вводят дополнительные графики отключения света, которые продлятся в городе Нижын. Ограничения охватят следующие улицы этого населенного пункта:

Космонавтив — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42/1, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 47Б

Чернигивська — 95, 97, 99, 101, 103, 110, 110А, 110б, 112, 114, 116, 118, 120, 122а, 124

Населённый пункт Остер будет обесточен с 9 до 18 часов. Ограничения вводятся только на отдельных улицах:

А.О. Грановського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Воскресенська — 4, 6, 8, 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А

Коцюбынського — 27

Левка Лукяненка — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37

Мыру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежности — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31

Ярослава Мудрого — 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 98, 100, 102, 104, 106.

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