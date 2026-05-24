В Запорожье самый высокий размер денежной помощи для пенсионеров и других категорий населения будет составлять 3100 грн.

Денежная помощь доступна в Запорожье и области для части пенсионеров, отвечающих важным критериям, сообщает издание Politeka.net.

Кабинет Министров Украины принял постановление №602, которым утверждены размеры единовременного денежного пособия ко Дню Независимости Украины в 2026 году. Документ определяет порядок и объемы выплат ряду категорий граждан, имеющих соответствующий статус.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, финансовая поддержка предусмотрена для ветеранов войны, лиц с инвалидностью в результате боевых действий, бывших узников концлагерей, а также членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Самый высокий размер денежной помощи в Запорожье и области составит 3100 грн. Его получат граждане, имеющие особые заслуги перед государством, в том числе и пенсионеры. Такая же сумма предусмотрена для лиц с инвалидностью в результате войны, а также бывших малолетних узников концлагерей и гетто с инвалидностью I группы. Для II группы установлено 2900 грн, для III группы – 2700 гривен.

Отдельно определены выплаты другим категориям. По 1000 гривен предусмотрены участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства , бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также лица, родившиеся в местах принудительного содержания.

Размер в 650 гривен получат члены семей погибших или умерших ветеранов войны , семьи павших Защитников и Защитниц Украины, а также жены и мужья умерших участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны, если они не заключили новый брак.

Еще 450 гривен предусмотрено для участников войны, бывших узников концлагерей, лиц, принудительно вывезенных на работы, а также детей партизан и подпольщиков.

Порядок начисления выплат остается в силе в соответствии с постановлением правительства №1396 от 27 декабря 2023 года. В Пенсионном фонде уточняют, что для пенсионеров и военнослужащих помощь будет начисляться автоматически через соответствующие органы. Граждане, которые не являются пенсионерами и не находятся на службе, должны самостоятельно обратиться с заявлением в ПФУ для оформления выплаты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.