Дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області прогнозується на тлі загальнонаціонального зменшення виробництва сирого молока та підвищення собівартості переробки, що вже впливає на продовольчий ринок, повідомляє Politeka.

За даними галузевих об’єднань, ключовим фактором змін стала подорожчання кормів для худоби. Воно пов’язане як із внутрішніми економічними коливаннями, так і зі зростанням витрат на транспортування. Додаткове навантаження створюють енергоносії та пальне, які безпосередньо впливають на роботу фермерських господарств і переробних підприємств.

У результаті виробники фіксують зменшення надоїв, що автоматично скорочує обсяги сировини для виготовлення базових молочних товарів. Це формує ризики для стабільності постачання, особливо в періоди підвищеного попиту.

Водночас експерти наголошують, що мова не йде про зникнення продукції з полиць. Частина сировини традиційно спрямовується на експорт, тому при падінні виробництва внутрішній ринок може частково отримати додаткові обсяги за рахунок скорочення зовнішніх відвантажень.

Окремо фахівці відзначають, що дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області може проявлятися нерівномірно — залежно від логістичних маршрутів, місцевих постачальників і структури торгових мереж.

Прогнози щодо цін залишаються обережними, однак аналітики допускають поступове подорожчання протягом найближчих місяців. Найбільш відчутним воно може бути для продукції зі складнішим виробничим циклом і вищими витратами на переробку.

У підсумку галузь молочного виробництва входить у фазу перебудови, де співвідношення між випуском, експортом і внутрішнім споживанням визначатиме доступність товарів для покупців.

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