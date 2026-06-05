З початку літа переглянуто роботу низки автобусних, трамвайних і тролейбусних ліній у місті, що формує єдиний новий графік руху транспорту в Запоріжжі для всієї мережі.

Із 1 червня 2026 року в Запоріжжі запроваджено оновлені розклади, серед яких окремо оновлено новий графік руху транспорту для автобуса №94, що сполучає вулицю Б. Завади та ТЦ «Епіцентр», повідомляє Politeka.

Зміни впровадило КП «Запоріжелектротранс». У підприємстві пояснюють, що коригування пов’язане з переходом на літній режим роботи та необхідністю оптимізувати перевезення пасажирів у пікові години.

Автобус №94 продовжує виконувати один із ключових міських маршрутів, забезпечуючи сполучення житлових масивів із торговельною зоною та об’єктами інфраструктури. Рух зберігається у двосторонньому напрямку — від Б. Завади до «Епіцентру» і у зворотному напрямку.

За оновленим розкладом, перший рейс від вулиці Б. Завади відправляється о 05:44, тоді як від ТЦ «Епіцентр» — о 05:38. Упродовж дня графік передбачає регулярні інтервали руху з урахуванням навантаження на маршрут.

Окремі поїздки після завершення зміни прямують у депо, що позначено відповідними відмітками у розкладі. Це стандартна практика для частини міських рейсів.

У підприємстві наголошують, що пасажирам варто перевіряти актуальні дані перед поїздкою, оскільки графіки можуть коригуватися залежно від дорожньої ситуації, ремонту доріг або зміни пасажиропотоку.

Також зазначається, що оновлення торкнулися не лише цього маршруту: з початку літа переглянуто роботу низки автобусних, трамвайних і тролейбусних ліній у місті, що формує єдиний новий графік руху транспорту в Запоріжжі для всієї мережі.

Джерело: vgorode

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