Подорожание проезда в Кропивницком получило официальное утверждение, сообщает Politeka.net.

Это произошло после решения исполнительного комитета городского совета , установившего новые экономически обоснованные тарифы для коммунального общественного транспорта.

Однако применять обновленные расценки начнут только после появления в продаже транспортных карт.

Для электротранспорта стоимость одной поездки при безналичной оплате транспортной или банковской картой, а также через Apple Pay или Google Pay будет составлять 12 гривен. Бумажный билет обойдется в 15 гривен, а электронное оформление перевозки багажа — 12 гривен. Для владельцев персонифицированных льготных карт установили оплату 11 гривен, тогда как другие льготники будут платить 10,30 гривны.

На автобусных маршрутах КП "Электротранс" безналичная поездка обойдется в 18 гривен. Электронный билет для багажа будет иметь аналогичную цену, в то время как бумажный проездной документ и перевозка одного места багажа будут стоить 20 гривен. Для зарегистрированных льготных карт предусмотрен тариф 17 гривен, а без регистрации - 16,20 гривны.

В городском совете объяснили, что решение явилось следствием существенного увеличения расходов предприятия. Больше всего на себестоимость перевозок повлияли более дорогие электроэнергия, горючее, шины, запасные части и оплата труда. Кроме того, коммунальный перевозчик сталкивается с нехваткой кадров и продолжает обеспечивать бесплатные перевозки льготных категорий, компенсация которых осуществляется за счет местного бюджета.

В то же время, подорожание проезда в Кропивницком во власти называют необходимым шагом для сохранения стабильной работы КП «Электротранс» и поддержания регулярного транспортного сообщения. По словам чиновников, без пересмотра стоимости предприятию было бы все сложнее выполнять свои функции.

В горсовете также сообщили, что новые тарифы не станут действовать сразу. Сначала жителям предложат транспортные карты, после чего отдельно объявят дату ввода обновленной системы оплаты и места, где их можно будет приобрести.

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