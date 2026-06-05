Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало одним із найбільш обговорюваних рішень початку літа.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області зафіксували у Кривому Розі з 1 червня, коли частина платіжок для населення була переглянута, передає Politeka.

Водночас не всі складові житлово-комунального блоку зазнали змін. Вартість електропостачання для побутових споживачів залишилася на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Уряд продовжив дію чинного розрахункового показника щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Без коригувань залишився і природний газ для клієнтів «Нафтогазу». Для домогосподарств встановлено фіксований рівень 7,96 грн за кубометр із чинністю до 30 квітня 2027 року.

Найбільші зміни торкнулися водопостачання та водовідведення. З початку червня вартість одного кубометра зросла до 78,47 грн. Із цієї суми 45,66 грн припадає на подачу води, ще 32,81 грн — на відведення стоків.

Раніше сукупний показник становив 31,37 грн за кубометр, де частки розподілялися як 15,97 грн та 15,39 грн відповідно. Таким чином, підсумкове навантаження для споживачів збільшилося більш ніж у 2,5 раза.

Окремо розглядалася ініціатива комунального підприємства «Кривбасводоканал», яке пропонувало ще вищий рівень — 81,44 грн за кубометр із іншою структурою розрахунку.

Рішення супроводжувалося суспільною реакцією: мешканці подавали електронну петицію та виходили на акції протесту. Попри це, оновлені показники були затверджені виконавчим комітетом ще до завершення громадського розгляду.

У цьому контексті підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало одним із найбільш обговорюваних рішень початку літа, особливо через різкий дисбаланс між водним та іншими сервісами.

Подальша динаміка платежів залежатиме від економічних розрахунків підприємств галузі та рішень місцевих органів влади.

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