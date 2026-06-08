Новий графік руху транспорту в Одесі враховує зміни пасажиропотоку та дозволяє зберегти доступність соціально важливих напрямків.

Новий графік руху транспорту в Одесі запроваджено з 8 червня 2026 року через оновлення мережі соціальних маршрутів, скасування частини рейсів та запуск нових безкоштовних сполучень у місті, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються одразу кількох напрямків і затверджені Департаментом транспорту Одеської міської ради. Основна мета — перебудова перевезень після коригування роботи міського електротранспорту та оптимізація дублюючих маршрутів.

З 8 червня припиняє роботу автобус №110 «Санаторій “Куяльник” – Залізничний вокзал». Його замінює соціальний рейс С10 «Залізничний вокзал – Клінічний санаторій ім. Пирогова». Сполучення проходитиме через ключові міські магістралі, включно з Приморською та Пантелеймонівською вулицями. Рух здійснюватиметься за фіксованими інтервалами протягом дня.

Окремо оновлено розклад маршрутів С3 та С4. Вони працюватимуть у робочі дні та забезпечуватимуть перевезення між житловими районами й центральною частиною Одеси. Також у ці схеми внесено додаткові рейси до соціально важливих об’єктів.

Скасовано напрямок №288 «Диткомбінат – Західне кладовище». Натомість запускається новий безкоштовний маршрут С6 «ТЦ “Меркурій” – Західне кладовище», який обслуговуватиме Пересипський район та прилеглі території. Для мешканців передбачено щоденне курсування з ранковими та денними відправленнями.

У департаменті зазначають, що новий графік руху транспорту в Одесі враховує зміни пасажиропотоку та дозволяє зберегти доступність соціально важливих напрямків без додаткового фінансового навантаження для пасажирів.

Усі оновлені маршрути працюватимуть за затвердженими розкладами, а пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти час відправлення перед поїздкою.

Джерело: odessa-life

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