Подорожчання продуктів у Кіровоградській області відображає загальну ситуацію на споживчому ринку.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області набирає обертів на тлі зміни цін на популярні харчові товари. Найбільше за останній місяць зросла вартість буженини, твердого сиру та окремих позицій бакалії, повідомляє Politeka.

Згідно з актуальними даними моніторингу, кілограм буженини «Ятрань» зараз у середньому коштує 786,93 грн. Ще на початку травня показник становив 731 грн, а загальне зростання за місяць перевищило 55 грн.

У торговельних мережах ціни помітно відрізняються. Найнижчу вартість зафіксовано в Megamarket — 699 грн за кілограм, тоді як у Metro товар продають по 847,80 грн. У Novus цінник становить 814 грн.

Незначне коригування торкнулося й макаронних виробів. Середній показник на макарони-пір’я досяг 34,70 грн за кілограм. Для порівняння, місяць тому цей товар коштував близько 33,20 грн.

Водночас помітне зростання демонструє молочний сегмент. Кілограм твердого сиру «Звени Гора» 45% нині оцінюється у середньому в 602,15 грн. У травні аналогічний показник був на понад 21 грн нижчим.

Експерти зазначають, що на формування нових цінників впливають виробничі витрати, логістика та загальні економічні тенденції. Через це окремі категорії продовольства дорожчають швидше за інші.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Кіровоградській області відображає загальну ситуацію на споживчому ринку, де покупці дедалі частіше стикаються зі зміною вартості базових товарів.

Аналітики припускають, що найближчим часом цінова динаміка залежатиме від сезонної пропозиції, витрат виробників і рівня споживчого попиту.

Джерело: Мінфін

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