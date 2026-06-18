Дефіцит овочів в Вінницькій області пояснюють сезонним переходом між урожайними циклами та обмеженою пропозицією продукції на внутрішньому ринку.

Дефіцит овочів в Вінницькій області фіксується на тлі стрімкого скорочення запасів торішньої білоголової капусти та підвищення цін на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків EastFruit, наприкінці минулого тижня виробники активізували перегляд відпускних цін. Наразі кілограм продукції минулорічного збору продається в діапазоні від 8 до 15 гривень, залежно від якості та обсягів партій.

Порівняно з попередніми періодами вартість зросла майже на 75%. Основним чинником такого стрибка експерти називають завершення сезону реалізації у більшості господарств та поступове виснаження складських запасів.

На ринку залишаються лише невеликі партії нового врожаю, які надходять від окремих виробників. Водночас попит з боку покупців залишається стабільним, що додатково підтримує високий ціновий рівень.

У таких умовах дефіцит овочів в Вінницькій області пояснюють сезонним переходом між урожайними циклами та обмеженою пропозицією продукції на внутрішньому ринку.

Попри нинішнє подорожчання, капуста все ще коштує дешевше, ніж у цей самий період минулого року — різниця становить приблизно дві третини.

Аналітики не виключають подальшого зростання цін, якщо постачання нового врожаю залишатиметься повільним. На ситуацію впливатимуть темпи збору та швидкість поповнення запасів у торговельних мережах.

Додатково у продовольчому сегменті фіксуються зміни й щодо молочної продукції. За оцінками експертів, восени можливе підвищення вартості окремих товарів на 15–25% через зміну виробничих витрат і ринкових умов.

Подальша цінова динаміка залежатиме від обсягів нового врожаю та погодних факторів у регіонах виробництва.

Джерело: mind.ua

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