Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области предоставляются не только местным жителям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области продолжают поступать благодаря поддержке Всемирной продовольственной программы ООН, реализующей гуманитарные инициативы для жителей региона, сообщает Politeka.

Международная организация обеспечивает нуждающиеся специальными продовольственными наборами, рассчитанными на месячный период потребления. По оценкам программы, содержание одной упаковки покрывает около 60% суточной потребности взрослого человека в калориях в течение 30 дней.

В состав помощи входят продукты длительного хранения. В частности, получателям выдают муку, гречку, пшено, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервированное мясо, бобовые, овсяные хлопья, сахар и соль.

Организаторы отмечают, что комплектация формировалась с учетом базовых потребностей населения. Такой подход позволяет обеспечить людей необходимым запасом питания на длительный срок.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области . предоставляются не только местным жителям. Аналогичная поддержка также действует в Херсонской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Механизм распределения зависит от особенностей конкретной общины. В отдельных населенных пунктах помощь могут получать все желающие, тогда как в других в первую очередь учитываются критерии социальной уязвимости.

Отбор получателей согласен с местными властями и гуманитарными партнерами. Это позволяет направлять ресурсы тем категориям граждан, наиболее нуждающихся в поддержке.

Непосредственную выдачу наборов на территории региона осуществляют благотворительные организации. Официальным партнером программы выступает АДРА, которая координирует процесс и консультирует об условиях получения помощи.

Для уточнения графиков раздачи, перечня документов или других организационных вопросов граждане могут обратиться на горячую линию по номеру 0800 20 13 30.

Джерело: ВПП ООН

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