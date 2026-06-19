Дефицит продуктов в Одесской области в данном случае формируется из-за завершения сезона реализации старого урожая и постепенного исчезновения переходных резервов.

Дефицит продуктов в Одесской области усиливается на фоне нового скачка стоимости прошлогодней моркови, которая за последнюю неделю существенно прибавила в цене, передает издание Politeka.

По данным рыночного мониторинга, производители реализуют остатки урожая в диапазоне 13–20 гривен за килограмм. Это свидетельствует о постепенном истощении складских запасов и изменении баланса между спросом и предложением.

Оптовые компании и крупные торговые сети активизировали закупки. Такое поведение бизнеса ускоряет распродажу доступных партий и дополнительно сокращает объем свободной продукции на рынке.

Фермерские хозяйства сообщают, что запасы моркови на хранении почти завершены. Поэтому уменьшается количество поставщиков, а рыночная ситуация становится более чувствительной к колебаниям спроса.

По мнению аналитиков, Дефицит продуктов в Одесской области в данном случае формируется из-за завершения сезона реализации старого урожая и постепенного исчезновения переходных резервов.

Несмотря на удорожание, текущие цены остаются ниже прошлогодних показателей. Эксперты объясняют это значительным объемом продукции на старте сезона и высоким предложением.

Представители отрасли ожидают относительно стабильной ценовой динамики в ближайшее время. В то же время, дальнейшие изменения будут зависеть от скорости исчерпания запасов, логистики и поступления новых партий.

Участники рынка отмечают, что ближайшие недели станут определяющими для формирования новой ценовой тенденции.

Устойчивость сегмента будет напрямую зависеть от остатков продукции на складах и темпов их реализации.

Источник: east-fruit

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