Дефицит продуктов в Одесской области усиливается на фоне нового скачка стоимости прошлогодней моркови, которая за последнюю неделю существенно прибавила в цене, передает издание Politeka.
По данным рыночного мониторинга, производители реализуют остатки урожая в диапазоне 13–20 гривен за килограмм. Это свидетельствует о постепенном истощении складских запасов и изменении баланса между спросом и предложением.
Оптовые компании и крупные торговые сети активизировали закупки. Такое поведение бизнеса ускоряет распродажу доступных партий и дополнительно сокращает объем свободной продукции на рынке.
Фермерские хозяйства сообщают, что запасы моркови на хранении почти завершены. Поэтому уменьшается количество поставщиков, а рыночная ситуация становится более чувствительной к колебаниям спроса.
По мнению аналитиков, Дефицит продуктов в Одесской области в данном случае формируется из-за завершения сезона реализации старого урожая и постепенного исчезновения переходных резервов.
Несмотря на удорожание, текущие цены остаются ниже прошлогодних показателей. Эксперты объясняют это значительным объемом продукции на старте сезона и высоким предложением.
Представители отрасли ожидают относительно стабильной ценовой динамики в ближайшее время. В то же время, дальнейшие изменения будут зависеть от скорости исчерпания запасов, логистики и поступления новых партий.
Участники рынка отмечают, что ближайшие недели станут определяющими для формирования новой ценовой тенденции.
Устойчивость сегмента будет напрямую зависеть от остатков продукции на складах и темпов их реализации.
Источник: east-fruit
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