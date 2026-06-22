Украинцев предупредили о дополнительных и плановых графиках отключения света в Винницкой области на 23 июня, сообщает Politeka.net.

В Винницкой области рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света на 23 июня: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другую необходимую технику, а также по возможности перенести использование энергоемких приборов на время после возобновления подачи электроэнергии.

На сайте "Винницаоблэнерго" предупредили, что будут выключать электричество в населенном пункте Васыливка. Обесточение будут действовать с 09:00 до 17:00 по адресам:

  • Володи Мазура — 1–36, 16А, 16Б
  • Гагарина — 2–43
  • Партызанська — 1–46, 30А
  • Першотравнева — 1–69
  • Прыбережна — 3–28
  • Центральна — 1–51, 23А
  • Яворськои — 1–29

В селе Красненьке с 09:00 до 17:00 будут длиться дополнительные обесточивания, которые касаются только отдельных улиц:

  • Гагарина — 1–44
  • Затишна — 1–62
  • Ивана Франка — 3–35
  • Леси Украинкы — 2–34
  • Мыхайла Коцюбынського — 1–35
  • Набережна — 1–26
  • Перемогы — 1–21
  • Польова — 2–42
  • Садова — 5
  • Соборна — 1–75, 21Б, 48/2
  • Хлиборобив — 7–13
  • Чернышова — 1–34, 22А
  • Шевченка — 1–42, 31А

свет, отключение электроэнергии

Плановые обесточивания запланированы на 23 июня. В селе Пархомивка с 09:00 до 17:00 будет временно прекращаться электроснабжение на отдельных участках сети. Под отключение попадут десятки домовладений на улицах:

  • Лисова — 2–79
  • Мыру — 1–81, 65/1, 65А, 66А, 71/1, 71/2
  • Набережна — 2–139, 3А
  • Польова — 1–22

Также свет исчезнет в населенном пункте Лыса Гора. Обесточение будет продолжаться только по отдельным адресам. Так, с 09:00 до 17:00 часов электричества не будет по адресам:

  • Вышнева — 1–36
  • Леси Украинкы — 1–58, 40А
  • Польова — 1–49
  • Соборна — 3–109, 106А
  • Шевченка — 1–78, 16А, 52В.

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