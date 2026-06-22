В Винницкой области рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света на 23 июня.

Украинцев предупредили о дополнительных и плановых графиках отключения света в Винницкой области на 23 июня, сообщает Politeka.net.

В Винницкой области рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света на 23 июня: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другую необходимую технику, а также по возможности перенести использование энергоемких приборов на время после возобновления подачи электроэнергии.

На сайте "Винницаоблэнерго" предупредили, что будут выключать электричество в населенном пункте Васыливка. Обесточение будут действовать с 09:00 до 17:00 по адресам:

Володи Мазура — 1–36, 16А, 16Б

Гагарина — 2–43

Партызанська — 1–46, 30А

Першотравнева — 1–69

Прыбережна — 3–28

Центральна — 1–51, 23А

Яворськои — 1–29

В селе Красненьке с 09:00 до 17:00 будут длиться дополнительные обесточивания, которые касаются только отдельных улиц:

Гагарина — 1–44

Затишна — 1–62

Ивана Франка — 3–35

Леси Украинкы — 2–34

Мыхайла Коцюбынського — 1–35

Набережна — 1–26

Перемогы — 1–21

Польова — 2–42

Садова — 5

Соборна — 1–75, 21Б, 48/2

Хлиборобив — 7–13

Чернышова — 1–34, 22А

Шевченка — 1–42, 31А

Плановые обесточивания запланированы на 23 июня. В селе Пархомивка с 09:00 до 17:00 будет временно прекращаться электроснабжение на отдельных участках сети. Под отключение попадут десятки домовладений на улицах:

Лисова — 2–79

Мыру — 1–81, 65/1, 65А, 66А, 71/1, 71/2

Набережна — 2–139, 3А

Польова — 1–22

Также свет исчезнет в населенном пункте Лыса Гора. Обесточение будет продолжаться только по отдельным адресам. Так, с 09:00 до 17:00 часов электричества не будет по адресам:

Вышнева — 1–36

Леси Украинкы — 1–58, 40А

Польова — 1–49

Соборна — 3–109, 106А

Шевченка — 1–78, 16А, 52В.

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