Украинцев предупредили о дополнительных и плановых графиках отключения света в Винницкой области на 23 июня, сообщает Politeka.net.
В Винницкой области рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света на 23 июня: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другую необходимую технику, а также по возможности перенести использование энергоемких приборов на время после возобновления подачи электроэнергии.
На сайте "Винницаоблэнерго" предупредили, что будут выключать электричество в населенном пункте Васыливка. Обесточение будут действовать с 09:00 до 17:00 по адресам:
- Володи Мазура — 1–36, 16А, 16Б
- Гагарина — 2–43
- Партызанська — 1–46, 30А
- Першотравнева — 1–69
- Прыбережна — 3–28
- Центральна — 1–51, 23А
- Яворськои — 1–29
В селе Красненьке с 09:00 до 17:00 будут длиться дополнительные обесточивания, которые касаются только отдельных улиц:
- Гагарина — 1–44
- Затишна — 1–62
- Ивана Франка — 3–35
- Леси Украинкы — 2–34
- Мыхайла Коцюбынського — 1–35
- Набережна — 1–26
- Перемогы — 1–21
- Польова — 2–42
- Садова — 5
- Соборна — 1–75, 21Б, 48/2
- Хлиборобив — 7–13
- Чернышова — 1–34, 22А
- Шевченка — 1–42, 31А
Плановые обесточивания запланированы на 23 июня. В селе Пархомивка с 09:00 до 17:00 будет временно прекращаться электроснабжение на отдельных участках сети. Под отключение попадут десятки домовладений на улицах:
- Лисова — 2–79
- Мыру — 1–81, 65/1, 65А, 66А, 71/1, 71/2
- Набережна — 2–139, 3А
- Польова — 1–22
Также свет исчезнет в населенном пункте Лыса Гора. Обесточение будет продолжаться только по отдельным адресам. Так, с 09:00 до 17:00 часов электричества не будет по адресам:
- Вышнева — 1–36
- Леси Украинкы — 1–58, 40А
- Польова — 1–49
- Соборна — 3–109, 106А
- Шевченка — 1–78, 16А, 52В.
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