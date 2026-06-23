Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области предлагают владельцы частных домов в городах и селах региона, предоставляя переселенцам возможность проживания в обмен на уход за хозяйством и бытовое участие, передает Politeka.
Речь идет о формате взаимодействия, где недвижимость передается для использования без арендной оплаты. В то же время, жители берут на себя поддержание порядка, мелкие работы и ежедневные бытовые обязанности.
В Жмеринском районе, в частности в селе Потоки, доступно здание с несколькими комнатами и приусадебной территорией. Объект не имеет подключения к газу и центральному водопроводу, однако оснащен колодцем, печным отоплением, хозяйственными сооружениями и садом.
Еще один вариант размещен в селе Гоноровка Ямпольского района. Там предлагают жилое помещение с несколькими комнатами, печным обогревом и земельным участком, пригодным для ведения небольшого хозяйства.
В Виннице доступна отдельная комната в кирпичном доме. Проживание предусмотрено для пожилой женщины или супругов пенсионного возраста. В доме есть вода, печное отопление, небольшой участок рядом, а санузел расположен во дворе.
В этом формате бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области выступает как временное решение для людей, готовых совмещать проживание с уходом за территорией и базовыми бытовыми обязанностями.
Такие предложения формируются на основе договоренностей между собственниками домов и переселенцами без арендных платежей, но с четким распределением ежедневных обязанностей.
Спрос на подобные варианты остается устоявшимся, особенно среди семей, которые ищут длительное проживание с минимальными затратами и базовыми условиями быта.
Источник: Допомагай
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