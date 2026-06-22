Подорожание проезда во Львове объясняют ростом расходов на горючее, техническое обслуживание подвижного состава и общее содержание маршрутной сети.

Подорожание проезда во Львове зафиксировано после запуска обновленной тарифной системы, которая начала действовать по всей сети городского общественного транспорта, сообщает Politeka.

Изменения коснулись как жителей, так и гостей Львова, ведь окончательная стоимость поездки теперь напрямую зависит от способа расчета при посадке. В городе ввели несколько вариантов оплаты, каждый из которых имеет свой тарифный уровень.

Наивысшей остается цена при наличном расчете – 30 гривен за одну поездку. Этот формат постепенно теряет популярность, но все еще используется частью пассажиров.

При оплате банковской картой стоимость ниже - 26 гривен. Такой вариант рассматривается как промежуточный и довольно распространённый среди горожан благодаря удобству и скорости расчета.

Еще более дешевый тариф предусмотрен для цифровых решений — через мобильные приложения или транспортные карты. В этом случае поездка стоит 23 гривны, что стимулирует переход к безналичным сервисам.

Для студентов действует отдельная система скидок. При наличии персонализированной транспортной карты стоимость составляет 11,5 грн., что существенно уменьшает расходы на ежедневные передвижения.

В городской инфраструктуре подорожание проезда во Львове объясняют ростом расходов на горючее, техническое обслуживание подвижного состава и общее содержание маршрутной сети. Подобные коррекции тарифов уже наблюдаются и в других крупных городах страны.

Для сравнения, у Kyiv действует другая структура расчетов в метро, ​​автобусах, трамваях и троллейбусах, где также активно внедряются стимулы для безналичных платежей.

В городских властях отмечают, что обновленная тарифная модель должна обеспечить стабильную работу перевозчиков и позволить сохранить регулярность движения без сокращения маршрутной сети.

Также отмечается, что дальнейшие изменения стоимости проезда могут зависеть от экономической ситуации и уровня расходов в сфере общественных перевозок, которые находятся под постоянным мониторингом.

Источник: fakty

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