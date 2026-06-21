Подорожание продуктов в Одессе проявляется неравномерно, ведь часть товаров демонстрирует стабилизацию, однако большинство категорий все же двигается вверх.

Подорожание продуктов в Одессе фиксируют аналитики розничного рынка на фоне изменения стоимости мясных, молочных и рыбных товаров в июне 2026, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Среди самых заметных колебаний – курятина. Бедро «Наша Ряба» в среднем стоит 168,79 грн за килограмм. В разных сетях разбег значительный: от 109 грн у Novus до 232 грн у Auchan, тогда как Metro держит уровень 165,36 грн. По сравнению с маем, когда средний показатель составлял 173,17 грн., зафиксировано снижение, однако дневные колебания остаются существенными.

В сегменте молочной продукции сливки «Простонаше» 10% (200 мл) содержатся около отметки 40,14 грн. В Megamarket их продают за 42 грн, у Metro – 39,42 грн, у Novus – 38,99 грн. Месячная динамика показывает небольшое повышение по отношению к майскому уровню 38,37 грн, что свидетельствует о постепенном выравнивании спроса.

Отдельно отмечается рынок рыбы. Живой карп в мае стоит около 265 грн за килограмм, в то время как месяцем ранее средний уровень составлял 249,23 грн. Это один из самых больших скачков в категории, которые связывают с сезонным спросом.

Не остались в стороне и бакалейные позиции. Вареная колбаса «Алан лекарственная» держится на уровне 486,13 грн за килограмм в среднем. В магазинах диапазон колеблется от 420,12 до 547 грн. Для сравнения, в мае средний показатель составил 477,57 грн, что демонстрирует постепенный рост.

Ржаной хлеб Riga «Бородиновский» (300 г) также прибавил в стоимости: средний показатель составляет 55,65 грн против 52,36 грн в предыдущем месяце. Самое доступное предложение зафиксировано в Auchan – 53,80 грн, самое дорогое – 57,50 грн в Megamarket.

В категории овощных консервов икра из кабачков Верес (500 г) стоит в среднем 89,65 грн. В мае этот показатель равнялся 86,95 грн, что подтверждает постепенную инфляционную тенденцию в сегменте.

Таким образом, подорожание продуктов в Одессе проявляется неравномерно: часть товаров демонстрирует стабилизацию, однако большинство категорий все же двигается вверх под влиянием логистики, сезонности и рыночных колебаний.

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