Подорожание продуктов в Черкасской области связывают с ростом затрат на энергоносители, сырьевые ресурсы и перестройку производственных процессов, передает Politeka.

Формирование цен в пищевом сегменте напрямую зависит от стоимости газа, электроэнергии и зерна, используемого в качестве кормовой базы. Колебания любого из этих компонентов быстро отражаются в итоговой стоимости для потребителя.

Об этом в эфире «Вечер.LIVE» заявил Денис Марчук, отметив высокую чувствительность животноводческой отрасли к изменению затрат. По его словам, даже незначительный рост тарифов или кормов автоматически повышает себестоимость производства.

Аналитики отмечают, что наиболее уязвимыми остаются предприятия мясного и молочного направлений. Здесь затраты формируются одновременно на этапах выращивания сырья, переработки и логистики, что усиливает общее ценовое давление.

В то же время, рынок яиц демонстрирует другую динамику. В летний период увеличение предложения со стороны частных хозяйств увеличивает конкуренцию и частично сдерживает крупные производственные компании от повышения цен.

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Дополнительную роль играет сезонный фактор, временно смягчающий колебания стоимости отдельных товарных позиций. Однако эксперты отмечают, что этот эффект может быть краткосрочным из-за зависимости рынка от энергетических тарифов.

Удорожание продуктов в Черкасской области рассматривают в более широком экономическом контексте, где ключевыми остаются расходы на сырье, транспортировку и производственные ресурсы, формирующие конечную цену.

Последующие изменения, по оценкам специалистов, будут оставаться неравномерными: колебания стоимости энергии или кормов способны быстро влиять на мясо и молочную продукцию, в то время как другие категории реагируют медленнее.

Источник: expert.in.ua

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