Подорожание продуктов в Николаевской области рассматривается как элемент более широкого процесса, охватывающий продовольственный рынок и связанный с изменением стоимости ключевых производственных ресурсов.

Подорожание продуктов в Николаевской области связывают с ростом затрат в сельскохозяйственном производстве и перестройкой аграрного рынка Украины, передает Politeka.

Экономисты отмечают, что нынешние ценовые изменения формируются прежде всего из-за повышения себестоимости. Речь идет не о нехватке товаров, а о удорожании процессов производства, переработки и доставки.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, за последний период существенно увеличились расходы на горючее, логистику, агрохимические средства и сопутствующие ресурсы агросектора. Это создает дополнительную нагрузку на производителей.

Специалисты подчеркивают, что обработка одного гектара земли сейчас стоит аграриям примерно на 35–40% больше, чем раньше. Рост издержек разъясняется удорожанием ресурсов и услуг, нужных для полного производственного цикла.

В то же время урожайность в большинстве регионов прогнозируется на уровне предыдущего сезона. Однако стабильные объемы не компенсируют дополнительные затраты, поэтому часть финансовой нагрузки переходит в конечную цену для потребителя.

Подорожание продуктов в Николаевской области рассматривается как элемент более широкого процесса, охватывающий продовольственный рынок и связанный с изменением стоимости ключевых производственных ресурсов.

Олег Пендзин отмечает, что основное влияние на цены имеет рост расходов, а не дефицит продукции. Даже при достаточном предложении рынок реагирует на повышение себестоимости.

Эксперты прогнозируют, что дальнейшая ценовая динамика остается зависимой от стоимости горючего, аграрных материалов и логистики, которые определяют финальную цену продуктов для населения.

Источник: enovosty

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