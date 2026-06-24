Подорожчання продуктів в Миколаївській області розглядають як елемент ширшого процесу, що охоплює продовольчий ринок і пов’язаний зі зміною вартості ключових виробничих ресурсів.

Подорожчання продуктів в Миколаївській області пов’язують із зростанням витрат у сільськогосподарському виробництві та перебудовою аграрного ринку України, передає Politeka.

Економісти зазначають, що нинішні цінові зміни формуються насамперед через підвищення собівартості. Йдеться не про нестачу товарів, а про дорожчання процесів виробництва, переробки та доставки.

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, за останній період суттєво збільшилися витрати на пальне, логістику, агрохімічні засоби та супутні ресурси агросектору. Це створює додаткове навантаження на виробників.

Фахівці підкреслюють, що обробка одного гектара землі нині коштує аграріям приблизно на 35–40% більше, ніж раніше. Зростання витрат пояснюється подорожчанням ресурсів і послуг, необхідних для повного виробничого циклу.

Водночас урожайність у більшості регіонів прогнозується на рівні попереднього сезону. Проте стабільні обсяги не компенсують додаткових витрат, тому частина фінансового навантаження переходить у кінцеву ціну для споживача.

Подорожчання продуктів в Миколаївській області розглядають як елемент ширшого процесу, що охоплює продовольчий ринок і пов’язаний зі зміною вартості ключових виробничих ресурсів.

Олег Пендзин наголошує, що основний вплив на ціни має саме зростання витрат, а не дефіцит продукції. Навіть за достатньої пропозиції ринок реагує на підвищення собівартості.

Експерти прогнозують, що подальша цінова динаміка залишатиметься залежною від вартості пального, аграрних матеріалів і логістики, які визначають фінальну ціну продуктів для населення.

Джерело: enovosty

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