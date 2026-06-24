Графики отключения света в Кировоградской области 25 июня будут действовать только на определенных участках сети.

Графики отключения света в Кировоградской области на 25 июня продлятся из-за профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.net.



Графики отключения света в Кировоградской области на 25 июня будут действовать только на определенных участках сети, где планируется проведение технических мероприятий. Жителям региона рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам, зарядить необходимые устройства и учесть возможные перерывы в электроснабжении при планировании работы и бытовых делах.

По данным прессслужбы «Кировоградоблэнерго», света не будет с 9 до 17 часов. Обесточение будет продолжаться в части села Ружычеве, однако ограничения охватят следующие улицы:

Лисова — 6-7, 9-10, 12, 15, 17-19, 22, 24-26, 40

Набережна — 1-2, 4, 10-11, 22

С 9 до 17 часов будут действовать графики отключения света в Кировоградской области на 25 июня, которые продлятся в населенном пункте Олександривка. Ограничения будут продолжаться на улицах:

Володымырська — 1А, 2-12, 13А, 14, 16, 18, 20, 22

Героив Рятувальныкив — 3-5, 7, 9, 9А, 11, 17, 21, 23, 23А

пров. Героив Рятувальныкив — 1-2, 2А, 4, 6, 6А, 7-8

С 9 до 17 часов плановые обесточивания вводят в селе Цвитне. Обесточат часть улиц из-за капитального ремонта, которые будут проводить энергетики. Света не будет на улицах:

Шкильна — 4-5, 7, 9, 11, 13, 19, 21-26, 29, 33-38, 40-42, 44-46, 48-49, 51, 53, 58-59, 65, 68-72, 75, 79-81, 83, 95

Партызанив Украины — 1, 4, 7-9, 11-13, 15, 17, 19-22, 27, 29, 33, 37, 40-43, 46, 51-52, 54, 56, 58-61, 65

С. Нежывого — 1-2, 5-9, 9А, 12-13, 16, 22, 25-26, 28, 31-32, 34-36, 38, 40, 44, 44А, 45-46, 48, 50, 53, 55-57, 61, 64-67, 69-70, 73, 75, 77, 79, 85

Ярова — 5, 7-8, 10-11, 14, 18-20, 33-34

Березовського — 47

Мыру — 1-2, 8, 13, 16, 18-19, 22-23, 25-26, 28, 30, 32, 36, 42-47, 43А, 51, 53, 55, 60, 62-66, 68, 70-71, 74, 77-78, 81, 84

Молодижна — 1-10, 12-24, 26-27, 29, 32-33, 35-37, 40, 43-44, 47, 49

Черкаська — 4, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 22, 42

Дружбы — 1-2, 5-9, 12, 15-17.

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