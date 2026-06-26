Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области доступны только после регистрации и подтверждения соответствующего статуса.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области остаются важным направлением гуманитарной поддержки для граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Помощь оказывают через сеть фудбанков, благотворительные проекты и социальные инициативы, работающие в регионе.

Получателям могут выдавать как продуктовые наборы весом до 30 кг, так и готовые горячие обеды. Такой формат позволяет учитывать разные потребности людей и обеспечивать поддержку там, где она наиболее необходима.

В последние годы в Украине активно развивается система продовольственных банков. Она предусматривает сбор пищевых излишков от магазинов и производителей с последующей передачей нуждающимся в помощи. К этой модели приобщились и общины южного региона.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области доступны только после регистрации и подтверждения соответствующего статуса. Представители социальных служб отмечают, что часть потенциальных получателей до сих пор не пользуется программами из-за недостаточной осведомленности.

Состав пакетов зависит от имеющихся поставок. Чаще всего в них входят крупы, макаронные изделия, мука, растительное масло, сахар, соль и консервы. В некоторых случаях добавляют средства гигиены и другие товары длительного хранения.

В системе фудбанков используют качественную продукцию, которая не попадает на полки из-за избытка запасов, поврежденной упаковки или приближения завершения срока реализации. Перед передачей каждая партия проходит проверку безопасности.

Волонтерские команды отмечают, что просроченные товары не допускаются к распределению. Контроль осуществляется на всех этапах подготовки.

Среди организаций, которые координируют это направление, работают Украинская федерация продовольственных банков, FoodBank Ukraine и инициатива «Тарелка». Они поддерживают переселенцев, лиц с инвалидностью, многодетные семьи и другие уязвимые категории населения.

Специалисты отмечают, что развитие гуманитарных программ помогает обеспечивать базовые потребности тысяч и укрепляет социальную поддержку на уровне общин.

Источник: 24 канал

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