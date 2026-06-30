Дефицит продуктов в Сумской области рассматривается как часть более широкого процесса сокращения овощных остатков.

Дефицит продуктов в Сумской области фиксируется на фоне резкого удорожания прошлогодней белокочанной капусты в Украине, где за последнюю неделю ее средняя стоимость поднялась примерно на 75% и достигла 8–15 грн/кг, передает издание Politeka.

Аналитические данные EastFruit показывают, что рынок переживает сокращение предложения из-за завершения сезона реализации в большинстве аграрных хозяйств. На складах остались только ограниченные партии урожая предыдущего года, что формирует дополнительное ценовое давление.

Спрос при этом остается стабильно высоким. Это позволяет поставщикам удерживать повышенные отпускные показатели, поскольку альтернативных объемов на внутреннем рынке недостаточно для быстрой балансировки.

Дополнительно ситуацию усугубляет постепенное истощение запасов продукции урожая 2025 года, которую еще реализуют отдельные фермерские предприятия. Такой фактор поддерживает общую тенденцию к удорожанию.

В этом контексте Дефицит продуктов в Сумской области рассматривается как часть более широкого процесса сокращения овощных остатков, что влияет на региональную доступность товарных позиций и формирует неравномерность поставок.

Несмотря на нынешний рост, средний уровень стоимости капусты остается ниже, чем в начале мая прошлого года примерно на 77%. Это объясняется общей ценовой базой в предыдущем сезоне.

Также следует отметить, что эксперты рынка не исключают дальнейшего сохранения восходящего тренда. Сокращение запасов и ограниченное предложение могут и дальше поддерживать повышенные ценовые показатели на внутреннем рынке.

Источник: mind

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